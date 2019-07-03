考古團隊在清水區西社里搭設棚架，進行遺址搶救，未來整理過後，將展出出土文物。（王文吉攝）

科博館考古團隊挖掘出瑪瑙珠，研判當時先民透過海運，與東南亞、中國大陸交流。（科博館提供）

台中清水陸續發現牛罵頭及中社遺址，最近考古學者在南社里、西社里又挖掘出橫跨新石器晚期、鐵器、玉器等3時期的文物，年代最早可溯及1600年前。由於考古團隊挖掘出30具人類骨骸，呈現相互交疊情形，地方傳出「集體死亡、古刑場」，考古學者解釋，因年代久遠，新舊土層擠壓，骨骸才會呈現交疊情形。

台電預計在西社里銀聯二村100多坪土地興建台電辦事處，工程人員年初進行整地時挖出不少器物及骨骸，而南社里工地也發現疑有史前文物。台電緊急宣布停工，並進行搶救，由科博館2名學者率考古團隊，兵分二路進行挖掘。

現場考古人員表示，出土文物有陶瓦片、瑪瑙珠、骨簪，還有完整的陶缽，橫跨新石器晚期、鐵器、玉器等3時期，文物相當豐富，還挖出30具相互交疊的人骨，有4具孩童骨骸，其餘為成年男女。由於中社、西社、南社都是中社遺址範圍，推估當地是以前牛罵社聚落，屬番仔園文化平埔族拍瀑拉族人的聚落。

考古學者劉克竑指出，這2處遺址年代推估距今1600年前至400年前，從出土文物研判當時透過海運與東南亞、中國大陸交流。該處應是一般家庭的生活環境，先民將死亡的親人埋在住處周圍，因年代久遠，新舊土層擠壓，骨骸才會呈現交疊情形，並非天災或人禍集體死亡。

考古團隊預計挖掘至8月，搶救完畢後再將工地返還開發單位，但前陣子連日降雨，挖掘作業可能會再延後一段時間。學者屈慧麗說，清水這2處遺址因為是搶救，無法比照台中市惠來遺址現地保留，未來整理過後，將展出出土文物，讓民眾了解史前人類的生活情形。

(中時 )