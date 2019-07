第一名模林志玲上月閃電嫁給日本放浪兄弟成員AKIRA,新婚的林志玲昨曬身穿透視群美照,喊話「一起好嗎」,並邀請各界參加7日的公益慈善二手義賣,而林志玲今(3日)更加碼曬透視美照,不只畫面養眼,發文也都是滿滿正能量。

林志玲昨在IG曬身穿粉色長洋裝照,胸前深V放送事業線,長裙的透視設計讓她一雙美腿若隱若現,而林志玲今更加碼曬美照,只見她手輕撥長髮,對著遠方露燦笑,並寫下:「Always look on the bright side of life(總是看生活的光明面)」。

新婚的林志玲依舊美艷、暖心,連發文也都充滿幸福的粉紅泡泡,其實林志玲上月底首次以人妻身分出席活動時,她就提到自己仍會在演藝圈,婚後會把重心放在慈善事業。

(中時電子報)