長榮航內部公文，證實真的要補男性空服員了。（網友提供）

真的有男空服了！長榮航空啟動「補人」作業，繼昨日預告將招考200位本國籍空服後，今日內部也發出通告，鼓勵地勤轉任空勤，其中也包含男性地勤，預計8月下旬到9月上旬陸續報到，屆時將打破長榮航只有空姐的潛規則。

長榮空姐罷工進入14天，雖然工會堅稱仍有2,200份三寶，不過根據長榮公布至19日的取消航班資料，運力重回7成。長榮也在今日證實，約有600名空服員想歸隊復飛。

對於仍有空服員不願結束罷工，長榮有期待但不勉強，按照原本計畫啟動空服員招募，明年2月前招募161名外籍空服員，其中越南籍65人已完成報到，日籍預計在今年8月招募48人，泰國籍預計明年2月招募48人。

值得一提的是，長榮航在轉任申請表上，有條特別聲明：「長程航班值勤時間通常逾12小時且於夜間飛行，依法需完成勞基法84之1簽署核備才能上機服勤，例假日、休息日及國定假日亦必須另行調移排休，無法固定於星期六、日及國定假日當日排休，此為航空業之工作特性。」詳細載明航空業工作特性。

本國籍空服員則雙管齊下，除本周將展開本籍培訓空服學員招募，預計200名，也鼓勵地勤轉空勤，其中最受關注的是男性地勤，這項創舉打破長榮航空成立30年來，沒有男性空服員的潛規則，讓許多「想飛」的地勤為之振奮。

根據長榮航內部公文，這波申請地轉空到7月9日，書面審核後會安排面試與體檢，預計8月下旬、9月上旬就會陸續到空服部門報到，經訓練後，有望在年底前就會上機。

航空業者分析，勞資都有不能退的壓力，在工會揚言無限期抗爭後，長榮航空總不能無限期維持6、7成運力，補人勢在必行，況且有些空服員在歷經罷工後，可能對公司失望而離開，人力正常的新陳代謝，也是業界常態。

(中時 )