陽明山狠心後母虐打3、4歲姊弟，導致男童死亡，一審依傷害致死罪判處有期徒刑12年6月，現仍在高院審理當中，檢察官另查出案發前，姊弟2人身上有多處新舊瘀血、燙傷痕，再以傷害罪起訴劉女，士林地院審結，依加重傷害罪分別判處8月到1年6月，應執行有期徒刑2年8月。

33歲劉姓後母是劉男第3任老婆，第2任前妻產下1子1女，交給劉男撫養，全家住陽明山平菁街的鐵皮屋內，平時劉男外出工作，由已經當時懷孕的劉姓後母照顧姊弟2名幼童，但因3歲多的男童發展遲緩，無法自己吃飯，2016年1月底到2月初，劉女因懷孕情緒不穩，竟拿浴室的長柄刷毆打姊弟2人，直到2月15日，童死亡，整起虐童案才因而爆發。

劉女辯稱，因為懷孕加上姊弟不乖，只有打過女童1次，先生回家看到傷痕則說「你要教小孩可以，但不要打這麼重！」而燙傷是因為女童了清洗糞便，水龍頭出水忽冷忽熱，沒有注意水溫，才會不小心燙傷。

但合議庭委由專業醫師鑑定，認定女童身上的瘀血，不是1天造成的，棕黃色瘀傷2至3天所致，鮮紅色則是新傷，女童身上新舊夾雜，遍及四肢、背臀、肩膀等處，絕非如後母所說1天造成。

而劉女稱，水溫忽冷忽熱不小心燙傷，但鑑定人以4公分、3公分的燙傷在大腿，但手臂卻嚴重燙傷，疤痕非潑灑或澆淋，以4歲女童遇到熱水應該回立刻縮手，但專業人士鑑定應為「制約性浸泡式燙傷」，手肘內側傷勢因皮膚皺摺產生的「斑馬紋」，顯示是在手臂彎曲下，遭人強行押入高溫液體一段時間所致。

法官考量劉女用長柄刷毆打、故意以熱水燙傷女童，若非弟弟不得已送醫，女童傷勢恐怕也惡化難以治療，劉女所作所為已經盡失為人母該有疼愛幼童之心。依傷害罪4次，分別判處有期徒刑8月、10月不等，加上女童手臂3度燙傷、胸部腹部2、3度燙傷、判刑1年6月，應執行2年8月。

(中時 )