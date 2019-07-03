悠遊台中市區有新玩法，騎著自行車順著規畫好的休閒自行車道，就可輕鬆自在做個城市遊俠。台中市政府觀旅局即日起至7月13日舉行「幸福在騎中—自行車道行銷推廣活動」，6日將邀請「單車騎士136車隊」、網紅「林胚泥」探訪136線自行車道及高美濕地。

騎單車體驗台中之美。觀旅局表示，透過網紅導覽，遊客邊騎邊玩，將不錯過每一個有趣的私房景點，邀請大家趕快安排1場單車小旅行，把握活動最後兩週的機會，到台中潭雅神綠園道、濱海自行車道、136線自行車道3條幸福自行車道，玩AR擴增實境闖關把捷安特自行車騎回家。

觀旅局長林筱淇說，高美溼地美景百看不膩，特別邀請大家體驗騎單車遊高美，為暑假安排台中海線1日小旅行，遊客中午可逛三井outlet避暑；高美溼地周邊擁有便捷的公共自行車租借站及景色優美的濱海自行車道，推薦遊客可善加利用租借iBike遊高美。

林筱淇指出，7日超人氣部落客「肉魯」將現身潭雅神綠園道，與大家欣賞沿途綠意盎然的美景，歡迎大家呼朋引伴踴躍來參加；讓遊程更方便，回憶更精采。

(中時 )