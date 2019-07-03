通霄鎮長陳漢志於去年競選期間，遭控涉嫌以免費接駁車服務的方式服務喪家賄選，苗栗地檢署起訴後，經苗栗地方法院審理，認為陳漢志服務的民眾不限於通霄選民，3日判決無罪。

陳漢志從國小校長退休後，擔任阿斌哥大愛協會通霄站長，判決書指出，陳自去年5月起，免費提供中型巴士載運通霄地區喪家親友至台中、後龍火葬場之服務，中型巴士車身上黏貼「通霄鎮長候選人陳漢志鞠躬」、「顧子弟拼經濟再造通霄」等字樣，還有陳漢志夫婦懇請支持之肖像，指派司機及隨車人員，身上穿著印有「通霄鎮長候選人陳漢志鞠躬」字樣，認陳漢志等人涉選罷法第99條第1項之投票行賄罪嫌。

苗栗地院合議庭法官審議認為，陳漢志以巴士載送喪家親友，除服務喪家做功德外，懸掛候選人布條及穿著背心，僅在提高陳漢志的知名度，爭取曝光機會，且載送喪家之親友不限於通霄地區的選民，過程中並無任何拉票或發放競選文宣的行為，也未影響喪家親友投票的意向，喪家家屬在處理喪葬過程中，通常也不會有心思想到半年後選舉支持何人。

法官指出，載送服務與其他候選人對喪家致贈花籃、花圈或罐頭塔屬於人情義理行為，無法判定為賄選的對價，其中有喪家的侄子也參與此次通霄鎮長選舉，認為若有賄選意圖，不可能向對手陣營的親戚或支持者行賄。3日法院判決陳漢志等人均無罪。全案可上訴。

(中時 )