配合新課綱8月上路，大學入學考試中心將在111學年度推出新型態考試，變革包括混合題組、卷卡合一等，而為了讓高中師生提早熟悉，大考中心今天宣布，分別在明年4月與後年9月舉行2次大規模「試辦考試」，對象都是今年9月入學的高一新生。

大考中心將在111學年推出新型態考試，考試包括學科能力測驗、分科測驗，為讓高中師生熟悉111大考變革，大考中心主任張茂桂今天在大考中心宣布，預計9月公布考試說明，今年底將公告學測6科參考練習卷，明年5月底前再公告分科測驗7科及高中英聽測驗參考練習卷，並在明年4月及後年9月，舉辦大規模「試辦考試」，展開全國高中大規模練習測試，讓今年入學適用新制的高一生熟悉大考新樣貌。而考試時間預估由半天到兩天，第一次考試約一半考生參與，第二次讓全部考生都參與，但每人限選考2科。

張茂桂表示，目前規畫的兩次試辦考試，第一次將在明年4月舉行，僅測驗學測的自然與社會兩科，預計全台391校參與，每校依據其規模大小，將有1到2班學生參與試辦考試，由高中各校舉辦半天到一天考試，估計每科將有2.5萬人參與，總計約5萬人次參與首次試辦考試，希望有接近一半的高一考生都可參與。

至於第二次試辦考試，張茂桂說，將在後年9月舉行，該次考試目的是模擬學測試務流程，所有考生都可參加，但學測6考科當中，每名考生限定選考2考科，預計舉辦2天考試，有鑑於可能多數考生會選擇國、英、數3科，屆時每科將限定報名人數，但詳細內容仍在規畫中，也請外界耐心等待。

(旺報 )