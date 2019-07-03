新北市長侯友宜頒發入選證明給學生。（譚宇哲攝）

邁入第4屆的新北市畢業祭即日起至7月12日在新北市府1樓大廳展出精選展，新北市長侯友宜今天下午親自到場參觀學生藝術家作品，侯友宜宣布，明年將擴大辦理新北畢業博覽會，透過行銷媒合，幫助學生藝術家步入社會。

走入新北市府1樓大廳，一眼就可看到一座3米高巨大器官，顯得相當突兀，台灣藝術大學學生周晏旭以粉紅色、健康的巨大人體肺部作為裝置藝術，藉由每2分鐘的充氣、洩氣，象徵人生歸屬；台藝大工藝所學生林雅惠則以羊毛氈設計「蛹之森」，將市府大廳一隅打造成有機體般的奇幻異次元，吸引民眾駐足圍觀。。

侯友宜下午到場參觀展覽，並頒發入選證明給學生，侯友宜表示，今年活動挑了21個校系、34個作品，在市府1樓大廳展覽，展現學生四年來的藝術創意成果，讓產業界看到，並找到適合的人才。

侯友宜也宣布，為擴大發掘更多更好的作品，讓產業界發掘，明年預計舉辦畢業博覽會，不只把6個場館、555件作品展現出來，還會有更多學校、作品成果讓產業界看到，幫助年輕人找到未來就業的方向。

新北市文化局表示，新北畢業祭精選展「青春Blessing」於即日起至7月12日在新北市政府1樓大廳展出，歡迎民眾把握機會前往參觀，詳細訊息請洽文化局網站http：／／www.culture.ntpc.gov.tw／查詢。

(中時 )