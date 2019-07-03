國民黨即將進行初選民調，而宣布不參與初選的前立法院長王金平今召開記者會指出，如今各陣營充斥「被做掉」的焦慮，建議黨中央即刻向社會說明本次調查取樣的特殊性，以釋各陣營支持者疑慮，同時提出因應策略防範，至少降低對手陣營意圖影響初選的策略攻勢。黨主席吳敦義下午則隨即在中常會中提案，籲請王金平出任民調小組「總督導」，並經中常委一致通過。

對此，王金平傍晚再度以「轉移焦點，無法解決當前的危機」為題發表聲明，直指黨中央至今仍不知奇奇怪怪的初選已出現危機，自己的全全篇聲明，白紙黑字，從未質疑民調不公與否，而是指出三大危機。

他進一步說，各陣營相互質疑民調不公被做掉，這絕非自己一人所言，不處理行嗎？且此次民調方法，勢必引起各陣營支持者的疑慮，為避免發生以訛傳訛、毀掉初選，不解釋行嗎？

王金平接著說，雙雄選情緊繃，僅有3至5％關鍵勝負，提供綠營可操作的空間，結果國民黨的提名人可能造成由民進黨決定的荒謬，不處理行嗎？「轉移焦點，不能化解危機」。

王金平並說，初選已出現黨的存亡危機，危機是一連串奇奇怪怪的過程所形成，但黨中央仍不肯面對，還提出無濟於事的民調總督導一職，實令人失望，自己已盡言責，「再提醒一次，轉移焦點，無法解決當前的危機」。

(中時 )