「毒舌女神」小S(徐熙娣)跟老公許雅鈞(Mike)結婚14年，育有3千金，而小S堪稱超級職業婦女，升格人妻、人母後，非但在演藝工作上從沒停下腳步，還兼顧家庭，無時無刻照看著三個女兒的教育與生活，然堅強如她，仍有害怕的事情，小S最近帶全家人出遊，難得示弱，坦言：「父母最怕的暑假來囉！」，一句話說中台灣眾多父母的心聲。

小S全家去溪頭妖怪村玩，現場秒變見面會。(取材自小S臉書)

時序進入7月份，除了代表天氣將越來越熱外，還意味著學生族群將迎接一年中最期待的長假期，然暑假卻讓做父母的聞之喪膽，包含女神小S，而她早早做好準備，今她在臉書貼出照片，表示暑假第一站先帶孩子在國內玩一波，到訪知名景點溪頭妖怪村。

照片中，小S戴著招牌貓耳髮箍回春一波，許老三也換上跟妖怪村景緻超搭的粉紅色浴衣，而兩個姊姊則是一身休閒，打扮樸素但卻襯托清麗氣質，被讚一家都超美，小S透露陪孩子們玩了密室逃脫，感嘆：「發現孩子的身高和智商都超越我了！」，值得注意的是，其中一張照片顯示出幾乎零偽裝的小S，似乎被民眾認出，她也來者不拒一一與大家合照，只見她當場被遊客包圍，一場家族出遊秒變見面會，場面超級開心熱鬧。

(中時電子報)