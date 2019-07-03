WSBL女籃史上首次選秀會今天在體育大樓3樓進行，第14季WSBL冠、亞軍國泰人壽、中華電信都沒有挑選，國泰教練鄭慧芸認為，選秀會是提供球員一個被看見的平台，但更希望國內除了WSBL、UBA大專籃球聯賽，能夠有更多盃賽幫助球員增加實戰經驗。

國泰女籃是成軍已經50周年的老牌勁旅，WSBL過去14季，除了第5季沒有參加，其他13季都帶走冠軍，從第6季開始已經達成9連霸，團隊戰力深厚，因此經過考慮後，還是沒有在首屆選秀會相中任何新生力軍。

鄭慧芸會後表示，選秀會固然讓女籃獲得關注的一個舞台，但更希望增加球賽，讓女籃可以曝光給更多球迷，「我認為國內打球的女孩太少舞台，建議可以增加更多大型賽事，不要只有WSBL、UBA兩大聯賽。」

鄭慧芸補充，以前國內還有中正盃、總統盃等賽事，一年4、5個比賽跑不掉，提供球員實戰舞台，可以把平常演練的實力展現出來，現在比賽變少了，雖然學生籃球比賽不少，但進入大專、社會後賽事減少，缺少刺激各隊的機會。

「重點應該還是在球員身上，應該要有更多比賽讓無法入選國手的球員有出賽機會，發揮自己、再去突破。」鄭慧芸這麼說。

中華電信女籃總教練黃曉潔幾經思考，在首屆WSBL新人選秀會並沒有挑選球員。(中華籃協提供)

執掌電信女籃兵符的黃曉潔表示，選秀會主要設定鋒線球員，不過想要的球員被挑走，所以選擇第一輪就放棄，她半開玩笑說：「有選秀會也挺不錯的，對球隊未來戰力有所提升，台電因此補強3位好手，要是我們新球季不努力點的話，搞不好下季就變我們有狀元籤(墊底球隊可獲第一輪第一順位選秀權)了！」

(中時電子報)