交通部台鐵局下午4點37分2214次通報，苗栗＝銅鑼間東正線有電車線斷落，該區間內無列車，目前以西正線單線雙向行車，已通知電力修車前往處理，自下午4點40分起成立局本部二級應變小組。

(中時 )

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