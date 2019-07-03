台鐵苗栗＝銅鑼間電車線斷落 該區間內沒有列車 17:362019/07/03 中時 李宜秦 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 交通部台鐵局下午4點37分2214次通報，苗栗＝銅鑼間東正線有電車線斷落，該區間內無列車，目前以西正線單線雙向行車，已通知電力修車前往處理，自下午4點40分起成立局本部二級應變小組。 (中時 ) #銅鑼 #苗栗 #電車線 也許您會感興趣 推薦閱讀 苗栗300韓粉提前造勢 千份米苔目挺韓暖身 17:442019/06/29 政治 向志工致敬演唱會 苗栗千人燈海感動登場 19:402019/06/29 生活 最強後盾 苗栗後援會先暖場 04:102019/06/30 政治要聞 苗栗趴趴GO 上山下海體驗農村 04:102019/07/01 地方新聞 香港「七一遊行」隊頭已到終點 銅鑼灣仍擠擁 19:342019/07/01 兩岸 苗栗警分局頭屋分駐所改建 強化執勤效能 18:292019/07/01 生活 貓裏暨一統徵信籃球賽 26日苗栗開打 18:412019/07/01 體育 苗栗頭屋分駐所 歡喜換新裝 04:102019/07/02 地方新聞 洽公服務再進步 苗栗市公所高齡友善櫃台啟用 19:572019/07/02 生活 櫃台升級 苗栗洽公無障礙 04:102019/07/03 地方新聞 生活熱門新聞 慶600人歸隊！長榮員工餐今吃「三寶飯」 - 生活 不想保管罷工三寶！台灣保全要與空服工會解約 - 生活 獨家＞ 說到做到！長榮航首批空少 8月下旬報到 - 生活 勞方2個不考慮… 學者：長榮罷工最後失敗收場 - 生活 罷工撐不住了！逾600名長榮空服要歸隊 運能恢復7成 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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