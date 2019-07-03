▲杭州市副市長陳國妹在兩岸雙湖論壇希望雙方未來能繼續加強交流合作，攜手合作、共創雙贏。（楊樹煌攝）

▲2019日月潭VS.西湖第11屆兩湖論壇，雙方主要與會貴賓。（楊樹煌攝）

▲日月潭與西湖兩湖論壇中，台灣民宿協會理事長彭成裕談台灣民宿發展概況。（楊樹煌攝）

▲參與第11屆兩湖論壇的南投縣與杭州市雙方列席的主要貴賓，並在合影中揮手歡呼。（楊樹煌攝）

▲「2019日月潭VS.西湖第11屆兩湖論壇」與會的所有貴賓。（楊樹煌攝）

「2019日月潭VS.西湖第11屆兩湖論壇」，3日在日月潭晶園休閒渡村展開，由南投縣長林明溱與杭州市副市長陳國妹共同主持開幕式，本屆論壇交流以民宿相關產業發展為主題，並針對民宿、文化、環保、跨境電商等議題進行多元探討，共商合作交流的機會。

南投縣長林明溱表示，南投縣與浙江省、杭州市已有多年深厚友誼，自2009年在南投縣舉辦首屆兩湖論壇，今年已邁入第11屆，雙方透過兩湖論壇的溝通平台，帶動教育、文化、藝術、農業、衛生、環保、觀光旅遊民宿及文創產業等各領域實質的交流與合作。

林縣並指，兩湖論壇可說是兩岸城市交流的最佳典範，希望在現有基礎之上，大家繼續努力加油，也期待藉由此次的論壇，能夠更進一步增進雙方合作，創造雙贏互利，打造更多利基。

杭州市副市長陳國妹則指出，杭州與南投縣的兩湖論壇，一直本於「兩岸一家親」的基礎上，進行親上親的城市交流，希望雙方未來能繼續加強交流合作，攜手合作、共創雙贏，並在經濟上成為共同打拼的好夥伴，同時在各個面向上謀求合作，為兩岸青年增加就業機會，也為謀求更好的生活而努力。

今年兩湖論壇縣府特別邀請國立暨南國際大學支援，並針對構成觀光產業要素的產品、通路等相關服務，共同探討民宿、文化、環保、跨境電商等議題，杭州市代表團約50人參與。論壇中並邀請兩地專家學者與談討論，隔天將安排大陸專家學者分組至縣內各地進行相關主題產業的實地參訪。

今天開幕式，南投縣長林明溱率縣府各處室主管都與會，中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田、南投縣觀光產業聯盟協會理事長林志穎、台灣民宿協會理事長彭成裕、清境觀光協會理長魏振宇、藝術大師李轂摩、國立暨南國際大學副校長孫同文等應邀列席。杭州市則有台辦主任陸獻德、副市長陳國妹、農業農村局副局長婁火明、文化廣電旅遊局副局長卓信寧、跨境電商宣傳部長武長虹、阿里巴巴天貓東南亞區負責人王黎等都應邀列席。

開幕式後首先登場的是杭州南投兩地民宿產業發展及合作論壇，分由杭州市農業農村局副局長婁火明及台灣民宿協會理事長彭成裕，針對兩地民宿發展作簡介，期在既有產業基礎上尋求雙方合作發展。

婁副局長指杭州民宿是由農家樂發展而來，20多年來民宿已超過3500家，算是新興行業，發展趨勢熱絡，尤其南投的民宿產業發展成熟，很希望能和南投民宿業者交換經驗，讓從業人員相互學習，尋求進步與合作空間。

下午則進行分組論壇，共分為四個場次，分別就《文化交流--表演藝術的形態與活力》、《環保交流--建構村里資收站推展觀光資源永續》、《民宿交流--傳統民宿與現代創新的融合》及《跨境電子商務交流--兩岸跨境電商》等四大議題，由兩地相關官員、專家學者及民間業者共同研討、分享經驗。

(中時 )