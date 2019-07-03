美國「福特」號航母

美國海軍耗費130億美元（約4,043億台幣），打造了超級航母「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78），但問題卻層出不窮。

據《突發防務》（Breaking Defense）新聞網報導，美國海軍愈來愈擔心，難以解決「福特」號技術問題纏身的毛病，已動員由民間和政府專家組成的獨特團隊，設法了解究竟是怎麼回事。

為了能有嶄新的觀點，美國海軍從國防工業圈外遴選專家，希望能靠他們的專業，解決複雜的電磁系統問題。事實證明，無論對美國海軍，或是對造船廠亨廷頓英戈爾斯工業公司（Huntington Ingalls Industries）來說，這技術都令人望而生畏。

美國海軍官員不願透露專業團隊成員的身分，但說他們從6月開始，就在設法讓「福特」號的11台電磁武器升降裝置啟動並運行。美國海軍部長史賓塞（Richard Spencer）先前向總統川普承諾，在航母恢復海試前，先進武器升降機就能安裝完成並使用，否則川普可以炒他魷魚。

不過，目前只有其中兩台武器升降機能用，而這意味工作人員無法迅速從艙內取得武器彈藥，為準備起飛的戰機補充軍火。美國海軍研發與採購助理部長戈伊茲（James F. Geurts）在聲明中說，如今軍方已集結了專家小組，將以最迅速有效的方式，和造船廠合力解決武器升降機的問題。他指出，團隊將建議設計要做哪些新調整，以改善福特級其他航母的升降機。

對美國海軍來說，承認新航母最自負的新技術有嚴重設計缺失，是另一項攸關採購和維修的重挫。除了航母外，下一代哥倫比亞級核潛艦上，也浮現了飛彈發射管有焊接不良的嚴重問題。

(中時電子報)