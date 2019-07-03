保全公司合約到期？空服工會：溝通中 17:292019/07/03 中時 林良齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 長榮空服員大排長龍，等待領取三寶。（資料照，讀者提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市空服員職業工會6月20日罷工至今邁入第14天，今天傳出保全公司合約早就到期，對此，工會表示，台灣保全公司在受到社會各方壓力下，在台灣保全公司今天口頭詢問工會是否明天能夠終止合約，目前雙方仍在溝通中。 工會表示，桃園市空服員職業工會自2016年華航罷工投票，就開始與臺灣保全公司合作，合作狀況十分良好，工會也非常感謝台灣保全公司的協助與辛勞。此次工會與台灣保全公司簽訂合約保管護照、台胞證、ID證件，合約起訖期間為108年6月21日至109年6月20日，為期一年。 (中時 ) #工會 #保全公司 #公司 #保全 #合約 也許您會感興趣 推薦閱讀 冒牌人事官性侵地勤求職女 判4年賠80萬 07:192019/06/30 社會 工會投票揭曉！長榮空服結束罷工 12:392019/06/29 生活 18金釵訴求只是幌子？他曝工會真正目的 11:492019/06/30 生活 衰當人質？長榮18金釵哽咽：被抹黑打壓 13:142019/07/01 生活 台電與裕民、光明、川崎汽船合資 成立船運公司簽署合作協議 15:162019/07/01 財經 台電找裕民及光明海運成立新船運公司 進軍LNG船運市場 17:022019/07/01 財經 台灣遊輪跳島航線 規劃高雄啟航往澎湖、馬祖等離島 18:032019/07/01 財經 陸通過中微半導體等7家科創版IPO註冊 11:372019/07/02 財經 秋後算帳？拿回罷工三寶空姐遭除名 網譙翻工會 14:172019/07/02 生活 不想保管罷工三寶！台灣保全要與空服工會解約 16:222019/07/03 生活 生活熱門新聞 慶600人歸隊！長榮員工餐今吃「三寶飯」 - 生活 不想保管罷工三寶！台灣保全要與空服工會解約 - 生活 獨家＞ 說到做到！長榮航首批空少 8月下旬報到 - 生活 勞方2個不考慮… 學者：長榮罷工最後失敗收場 - 生活 罷工撐不住了！逾600名長榮空服要歸隊 運能恢復7成 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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