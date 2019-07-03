桃園市空服員職業工會6月20日罷工至今邁入第14天，今天傳出保全公司合約早就到期，對此，工會表示，台灣保全公司在受到社會各方壓力下，在台灣保全公司今天口頭詢問工會是否明天能夠終止合約，目前雙方仍在溝通中。

工會表示，桃園市空服員職業工會自2016年華航罷工投票，就開始與臺灣保全公司合作，合作狀況十分良好，工會也非常感謝台灣保全公司的協助與辛勞。此次工會與台灣保全公司簽訂合約保管護照、台胞證、ID證件，合約起訖期間為108年6月21日至109年6月20日，為期一年。

(中時 )