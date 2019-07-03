新竹縣橫山鄉沙坑村空地遭人堆置300多桶化學廢液，超過100天仍未清除，警方以「偵查不公開」為由，拒絕透露調查進度和結果，讓縣府環保局只好考慮先動用公款代為清除，待警方合法查出污染來源業者，再要求還款。

在沙坑村沙坑、大平地2個簡易自來水廠取水口附近1處空地，3月間遭不肖業者堆置300多桶成分不明的化學廢液桶，環保局據報後請環保署、警方會勘採樣調查，初步了解地主是給朋友暫時堆放這些桶子，地主不知是違法。

環保局表示，要清除這些化學廢液桶，最好是弄清楚成分和來源，讓來源業者自己先清運回原廠，但警方以刑事案件「偵查不公開」為由，拒絕透露調查進度和結果，所以目前不知道該找誰來負責。

縣議員張良印指出，發現堆放化學廢液已過百日，期間下了多次大雨，化學廢液早就汙染當地土壤和附近水源，縣府應先清除污染源，後續再對不肖業者開罰、求償。

環保局表示，為避免二次污染持續擴大，已發文給地主和當時堆置化學廢液桶的行為人，要求在7月5日提送處置計畫，如果對方沒有提送，就會先動用縣府公款來代為履行。

環保局明確指出，地主和行為人已明顯違反廢棄物清理法規定，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，但要全部完成調查且經法院判決確定，才能做出具體處分。

(中時 )