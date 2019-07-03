女兒告父親幫她洗頭時趁機猥褻，父親指女兒不滿被禁用電腦和沒收手機挾怨報復！新竹地方法院傳喚相關證人，認這名父親故意對少年犯對受監督、照護之人利用權勢猥褻罪，處有期徒刑1年6月。

案發時就讀國三的女生，指控父親從2016年10月底到2107年2月中旬，在家中浴室幫她洗頭時，以手捏其胸部，舌頭舔其背部，並以手指輕觸下體，或在她身邊自慰並射精，經她向男友吐露，由學校通報經檢方偵查後，將這名父親起訴。

法院審理此案時，被告不否認偶爾替女兒洗頭，失口否認有猥褻行為，稱女兒和他關係緊張，是因女兒交男朋友有不正常性行為，他嚴重指責，禁足及沒收女兒手機，導致女兒心懷怨恨。

遭父親猥褻的少女稱，她多次要求自己可以洗頭，但父親仍堅持要幫她洗，且趁機猥褻，她不會因被禁止玩電腦，手機被沒收而陷害父親。

法官查證被告小女兒，證稱其父幫姐姐洗澡都是脫光衣服，一直到2017年，她不知其中發生什麼事，媽媽有跟爸爸說為何不讓姐姐自己洗，但爸爸還是沒讓姐姐自己洗。

法官查出這位媽媽傳訊息給小女兒提及，「妳們害爸爸去關，我一輩子都不會原諒妳們的！」等語， 認家人對被害人不僅未予任何支持，反而加以責罵和不諒解，對被害人身心造成嚴重影響，不採信被告所辯，依法量處上述之刑 。

(中時 )