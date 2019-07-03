宋仲基、宋慧喬上月27日無預警宣布離婚，男方先透過律師發表聲明，隨後宋慧喬才透過經紀公司證實兩人是「性格不合」，而宋仲基沒提前知會宋慧喬就主動提出離婚，使得婚變內幕更加眾說紛紜，現更有網友挖出宋仲基3大食言證據，讓網友看了感慨不已。

據韓媒《CHANNEL A》上月報導，宋仲基是自行先向首爾家庭法院提交調解申請，27日才透過法律代理人告知宋慧喬，且沒另外要求精神賠償費或贍養費等，似乎只想迅速完成離婚手續，鐵了心的態度讓很多粉絲難以理解。

而現就有網友翻出宋仲基過往的黑歷史，直批他婚前婚後說詞不一，像是他說過不抽菸，卻被拍到在路邊吸菸，也曾說不喜歡花女生的錢，但婚後卻一直住在宋慧喬名下的房產。

另外，宋仲基昔日在節目自爆當初是他主動告白，「我要的不是和妳約會或談戀愛，而是想和妳結婚，我想娶妳。」一番霸氣告白融話喬妹的心，如今卻在沒通知對方的狀況下，搶先放出離婚消息，讓眾人十分不解怎會有如此反差，在網上掀起熱議。

(中時電子報)