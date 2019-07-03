108學年度大學指考公民與社會科考試落幕，高中公民與社會科教師群認為，試題難易度中間偏難。今年素養導向命題大幅增加，符合108課綱命題趨勢，考題靈活，學生除了需要具備基本概念之外，尚需具備統整、分析、推理的能力，方能得到較理想的分數。

成功高中教師蘇青葉表示，今年指考公民與社會科考試，其中第38至40題組為一素養導向型題組，透過模擬社群網路鄉民討論女性勞動議題，命題靈活，考驗學生閱讀理解與概念統整能力。

蘇青葉提到，圖表題共有7題，比重與去年差不多。有二大特色：其一，第6題與第49到50題組，為同一類型之資料呈現，題目雖不難，但考驗學生的細心程度與資料判讀能力。其二，第26到27題組的柱狀圖，則考驗學生統整、思考、推理能力。

蘇青葉還說，本次測驗時事入題不多，但題文內容較去年生活化，例如網路、選舉、禽流感、智慧財產權、婦女、勞動、隱私權等人權議題。像是第24題，考信用卡、台灣Pay行動支付概念，雖然很生活化，但這種交易工具，非高中生實際生活經驗，而可能造成作答上之困難。第31題選項則出現大陸領導人的「選任和任期缺乏法律明文規定」，但題幹中並未提供充足資訊，學生若只閱讀題幹內容，將無法作答。

蘇青葉指出，計算題只有1題，計算國內生產毛額（GDP）及綠色GDP，並進行跨國比較，學生只要理解概念即能算出標準答案，故較往年簡單。第15題考行政行為的類型，行政指導與行政契約等概念為首次入題，內容較細；另外，第16題考民法債權與物權概念，牽涉到物權移轉的法定要件，內容較往年深入，學生不易作答。第6題及第49到50題組為公民參與題型，題數較往年增加，此一公民素養漸受重視。

(旺報 )