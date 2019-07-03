基隆市1名64歲葉姓男子，是國營企業退休員工，去年4月間某日，連續看到3名女高中生身材姣好，認為年幼可欺，竟1天之內連續伸出鹹豬手，襲擊3女的臀部。今年4月仍不知悔改，竟鎖定1名攤商老闆娘，再度伸出狼爪襲臀。基隆地檢署日前偵結，將葉男依違反性騷擾防治法起訴。

檢警調查，葉男去年4月間，行經基隆市愛四路時，看見一群女高中生剛下課，於是尾隨她們，一路走到仁一路後，分別在愛四路文具行前、仁一路彩券行伸出鹹豬手，一共觸摸3名女高中生的臀部。

3名女高中生氣炸報警，但監視器畫面只拍到葉男有尾隨她們，卻沒有拍到關鍵的「伸手摸臀」的瞬間，加上葉男矢口否認，警方只好再伺機逮捕。

今年4月間，葉男果然本性難移，在信義市場伸手摸了擺攤的周姓老闆娘臀部，監視器這次終於拍到關鍵畫面，還被民眾PO上臉書肉搜，警方逮到葉男，但葉男仍否認犯行。基隆地檢署日前偵結，將葉男依違反性騷擾防治法起訴。

(中時 )