銓敘部59萬筆公務員個資被外洩，民進黨立委王定宇炮打此為國民黨執政期間重大資安事件，更直指也許與時任行政院科技政委張善政當時力推資訊開放、政府雲計畫有相關，將加以調查。對此，前行政院長張善政今（3）日在《政治神邏輯》中回擊：「考試院在管公務人員銓敘，我在行政院底下當政務委員，答案出來了嗎？」更點出此事不只跨執政黨、也跨院會，與藍綠毫無關係。

王定宇在臉書寫下，根據資安官員清查，外洩個資來自銓敘部的一部電腦主機，經資料比對，發現2004年即被植入木馬程式，遭洩露的個資為2012年6月初流出，外洩時間為馬英九執政2012年6月，當時的行政院科技政務委員是張善政，強力推動資訊開放、政府雲計畫，是否相關，仍待調查，而該系統已於2015年3月下線更新。

張善政先釐清銓敘部屬於考試院、他是「行政院政務委員」，強調並非撇責任，而是要把權責搞清楚，表示：「被植入木馬是2004年，資料漏出去2012年6月，所以從藍綠執政來講，都不要逃避責任！」張善政指出，資安從阿扁時代就疏於防護、讓木馬潛伏了一陣子，整整8年時間，到了2012年6月、馬英就任內下手，把資料送出去。

張善政指出，第一，我國政府重視資安是大約從2008、2009年的事情，2004年被植入木馬，也不能怪陳水扁政府，因當時無能力防範；第二，即便開始重視資安，90％的重點跟注意力都在行政院；第三，2004年被植入木馬、2012年還在使用，直到2015年才下線，反問：「有電腦用11年的嗎？政府的設備就是這樣需要汰換、需要更新。」

張善政懷疑當時無資安廠商去替電腦做掃描維護，表示：「因銓敘部在資安戰略範圍裡是非常邊緣的部分，沒有人會想到說銓敘部手上有非常重要的資料，就是現在漏出去的。」他認為現在怪先前藍綠執政都沒用，要趕快亡羊補牢，他建議現任閣揆應把考試院院長、銓敘部部長找來，加以釐清資安管理工作，才不會重蹈覆轍。

(中時 )