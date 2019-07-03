想到松菸，許多人印象是滿滿的展覽、藝文，這是文青必打卡之地的「松山文創園區」！然你可知這裡過去是「松山菸廠」，曾有2000員工在這工作，出品過「長壽」、「新樂園」等知名香菸，年產值達200億台幣。在歷經了兩年多的史料蒐集與調查之後，於菸廠啟用80週年之際，即日起至8/18，推出「松菸八十」特展為菸廠熱鬧慶生！

文青們熟悉的「松山文創園區」過去曾是創造台灣經濟奇蹟的「松山菸廠」。

今夏來「松山文創園區」不只有卡漫、文創展，歡迎你來這裡品歷史！一座座倉庫裡過去曾是香菸廠，創造出許多明星商品，是台灣經濟史上奇蹟。「松菸八十」特展以屏東生產的菸葉為意象布置，從廠、菸、人面向切入，邀請大眾認識年產值曾超過200億台幣的「松山菸廠」，走進滿滿台灣記憶的藝異空間，在濃濃菸草香味裡找到動人故事。

「松菸八十」特展以屏東生產的菸葉為意象布置，邀請大眾認識年產值曾超過200億台幣的「松山菸廠」。

為讓民眾走進製菸工廠就能歡慶松菸八十，「松菸八十」特展沿著東向製菸工廠的服務中心、松菸小賣所、松菸風格店家一路延伸到南向製菸工廠的藝異空間，以互動、攝影藝廊、珍貴文物呈現菸廠舊時光。

「松山菸場」過去繁榮興盛，女員工辛勤工作。（翻攝照）

藝異空間主展區播放的1960年代電影《良心與罪惡》，完整重現60年前松山菸廠運作的模樣，獲得許多參觀民眾的讚嘆；1960年代的警備總部總司令贈送給松山菸廠的檜木鏡，特別由台北菸廠借展回來，保存依然良好。

松菸保存良好的日治時期就有的老保險櫃。

主展場「藝異空間」展示了上百張各方徵集而來的菸廠老照片、數十個包含「長壽」、「新樂園」的珍貴菸標及松菸出品的手工「紳士牌雪茄」、八十年前建築啟建時的手繪設計原稿、六十年前以松菸為場景由第一美女夷光主演的電影《良心與罪惡》、日治時期就有的老保險櫃……等等，通通首度曝光。

1954年出版的《松山菸廠概況》，日治時期的金雞菸標、戰後最早生產的「香蕉」牌香菸、軟黃包「長壽」及50支罐裝的鐵罐、塑膠罐，女工手工捲製雪茄的照片，以及兩株活的菸葉，都讓民眾覺得相當驚喜、目不轉睛。製菸工廠的走道地面，設計了充滿童年趣味的跳格子遊戲做為引導，讓大家一步步走跳到80進入展區，開心觀展。

菸廠老員工穿上制服，為大家示範當年如何製作雪茄。

主辦單位選在松菸最神秘的「鍋爐室」舉辦【松菸八十特展】，現場迎來多位與老員工回娘家！老員工們穿上工廠制服現場示範當時如何製作香菸、雪茄，別小看這一小根雪茄，在當時可是有身份地位的人才抽得起！松菸也規劃在展期中邀請老員工為遊客導覽松菸私房路線，還有專家建築獎座、市集、月光電影院，從滿滿的活動讓大家回味過往、展望未來！

與松菸一起歡慶八十吧！即日起至8/18止，歡迎來到松山文創園區，品味松菸八十年的精彩，感受老菸廠衍生出的創意與能量。展期內也推出多款好康，飲品、文創商品等好禮，歡迎您見證松菸80歲生日，期待下一個80年！

松菸八十特展。

【松菸八十特展】

特展日期｜2019/06/26(三) – 2019/08/18(日)

開放時間｜10:00-18:00，免費參觀（12:00-13:00午休）

特展地點｜松山文創園區藝異空間（南向製菸工廠一樓）

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(中時電子報)