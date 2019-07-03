◎ Lamigo桃猿求轉手劉玠廷:中小企業經營時代結束

尋求中華職棒總冠軍3連霸的Lamigo桃猿隊今（3）日拋出震撼彈！上午先宣布求售的訊息，下午4點在中職聯盟舉行記者會，由領隊劉玠廷親自出面證實此事，並啟動轉手程序。他強調，中華職棒走到第30年，中小企業經營的時代應該要慢慢結束了；希望更有財力、能力的大企業能夠接手經營，不僅對猿隊、對中職的未來都是好事。

◎ 蘇揆累了嗎? 「未來消息」當成政策宣導

行政院長蘇貞昌為了宣導禮讓導盲犬及持白手杖的視障者，在LINE群組宣告7月1日起，行車不禮讓攜帶導盲犬或持白手杖的視障者，罰款加倍為7200。但事後發現這是烏龍一場，相關政策還在預告期，會盡快施行。

◎ 空服員欲歸隊 長榮吃三寶飯慶賀

長榮航空勞資昨進行罷工後第二次協商，訴求雖有進展，但仍未談完全部內容，罷工今進入第14天。長榮航空證實，目前有超過600名空服員表達意願返回工作崗位，其中約400位已自行或透過公司協助取回三寶。而在空服員陸續歸隊下，7月運能繼續回升，11日之後可恢復到7成運能。

◎ 任正非回應川普：華為願從美企購買產品

華為創始人任正非最近接受採訪時，回應美國總統川普在G20期間允許美國企業繼續向華為供貨的表態。任正非稱，川普作出的軟化的承諾對華為影響不大，並誓言將繼續讓華為減輕對美國供應商的依賴度。他指出，川普的聲明對美國企業有利，不過華為也願意從美企購買產品，但這對華為正在做的事情沒有太大影響。

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(中時電子報)