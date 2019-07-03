劉德華坦言有製作單位邀他當音樂導師。（圖／達志影像）

劉德華、郭富城、張學友、黎明在1990年年代封為香港「四大天王」，最近劉德華上節目透露，自己有意和其他三人再度同台，最好是當音樂節目導師推廣粵語歌，他還對製作單位說只要找到另外三人他願意立刻來上節目，但「張學友好像不願意」，主持人魯豫則笑說只要你們三人說好，「他就不好意思不願意了」。

劉德華最近上魯豫專訪分享家庭生活和演藝工作，他透露自己吃素6年，因老婆朱麗倩長期吃素，連帶女兒也成了素寶寶，自己便不好意思吃肉。談到近年來真人秀盛行，魯豫問他是否想過要當音樂節目導師？他坦言有被邀請但不敢去，自覺還沒到「導師」的程度，他看節目裡很多老師講評時可以鉅細靡遺描述哪個音階出問題，劉德華搖頭說：「我聽不出來，我沒話講」。

但劉德華承認自己有個夢想，是邀到四大天王齊聚一堂當導師做一季音樂節目，大家一起推廣廣東歌，魯豫說：「我覺得郭富城一定會願意」，劉德華回：「張學友好像不願意」，魯豫則說如果大家都點頭，張學友應該不會推拒，並笑說如果真的節目做成一定會很多人想看，「這節目會很火」。

(中時電子報)