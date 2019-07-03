高雄市長韓國瑜6月30日新竹大造勢，日前有網友拍到野生韓國瑜在電梯裡一副累翻的模樣，韓國瑜被問到此事，回應說，那是在新竹造勢後被拍到的，當時他累到不行，一進電梯，快站不住，隨扈便趕緊撐住他。

有網友在臉書社團「2020韓國瑜總統後援會（總會）」貼出一張韓國瑜在電梯裡的照片，並感嘆一個市長拚到這麼累、這麼辛苦，卻還要被人家抹黑成什麼樣子。照片只見在電梯中的韓國瑜整個身體往後靠，並用左手撐著頭，看起來累翻了。

黃暐瀚說前兩天有很多網友傳該張照片給他，他搭高鐵南下，親自問了韓國瑜這個問題。韓國瑜回應說，那是在新竹造勢之後被拍到，當晚活動結束後，他整個人累到不行，一進電梯，快站不住，隨扈趕緊撐住他，怕他跌倒。

韓國瑜表示，那是在新竹造勢場結束後，他非常疲憊，在參拜完義民廟之後，找飯店休息，就是在那個時間點被拍到的。為何這麼累？韓國瑜說：「因為大進場的時候，非常耗體力，很多支持者要跟我握手，但常常造成我的手臂拉傷，所以現在我都盡量改成拱手，不握手，因為我真的會受傷。」

韓國瑜接受POP Radio《撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時，也被問到上任市長半年，最滿意的市政是什麼？韓國瑜說：「讓高雄被世界關注！」而對下周初選，擔不擔心民調不公？韓國瑜坦言：「我平常心，願意承擔，但尊重民調結果，絕對不會離開高雄。」

(中時電子報)