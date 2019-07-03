立法院預會今天三讀通過《海關進口稅則部分稅則》修正草案，山藥、蜜柑、穀物酒等15項農漁產品大幅調降關稅，將有助於加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的談判；國民黨團則批評CPTPP連影子都沒有。

現行日本山藥稅率16％，蜜柑30％，清酒40％，條文三讀過後，日本山藥稅率降為12％、蜜15％、清酒20％。冷凍海扇貝、柳葉魚，未燻製的蟳類、墨魚、章魚等，現行稅率10％到30％，將減少2％到5.5％。

本次修法因應台灣跟友邦巴拉圭在2017年簽訂經濟合作協定，對巴拉圭的粗製、精製糖增訂免關稅配額數量，分別為5萬公噸及1萬公噸；此外也對巴拉圭的冷凍豬筋、瑪黛茶等產品分5年逐步調降關稅至零。

國民黨立委賴士葆批評，農產品關稅調降一般都是要因應外交情勢或是加入國際組織上的考量這是不得不犧牲國內農產品，但是我們有在跟日本談CPTPP了嗎？到現在連個影子都沒有！國民黨立委費鴻泰說，全案減稅2億1千萬，但是跟巴拉圭有關係的只有3百萬，我們台灣是拿自己的肉分給拿好處的人。

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時 )