▲仁愛鄉翠巒、瑞岩部落遷建埔里的預定地為中間區塊。（楊樹煌攝）

仁愛鄉翠巒部落、瑞岩部落遷村案，經縣府相中埔里鎮溪南段的大型都市計畫公共設施用地，該用地位於埔里警分局交通隊旁，縣長林明溱今3日會勘後覺得很適合，將變更為非公用財產移交國產署後，再由原民局申請租用興建房舍，預計年底前可望完成。

仁愛鄉翠巒、瑞岩兩部落約有70戶居民，因位處土石易滑落山區，必需遷村以確保安全，林縣長今天與原民局長史強及兩村居民代表，到溪南段會勘922地號等4筆土地，該土地目前為特定農業區農牧用地，將俟變更及租用後，由慈濟基金會協助興建永久屋。

林縣長表示，兩村居民因進出需經力行產業道路，而力行產業道路遇雨即崩，影響影響居民居住及進出安全，埔里溪南段環境非常適合居住，縣府將儘速辦理相關程序，達成居民心願，確保大家的生命財產安全。

史局長指出，翠巒、瑞岩兩村除了大雨時地層滑動，也無自來水可用，非常不便，未來遷村後，長輩與小孩居住在永久屋，成年居民平時在山上農作，雨季來臨時下山居住，經濟與安全皆可兼得。

兩村居民代表都認為，埔里鎮郊溪南段的地理位置非常好，而且交通方便，離埔里市區又很近，他們都對遷建埔里非常期待。

(中時 )