口湖牽水狀文化祭將邀台、日學者探討水難記憶。（張朝欣攝）

已有174年歷史的雲林縣口湖鄉牽水狀文化祭，由中央列為國家重要民俗，3日展開文化祭系列活動，邀請學童動手糊水狀，並規畫台、日學者水難記憶研討會，希望藉由活動緬懷水難罹難先人的同時，記取百年前的水難教訓。

口湖鄉牽水狀文化祭將於9、10日舉辦牽水狀祭典儀式，3日雲林縣政府在金湖萬善爺廟舉辦糊水狀活動，宣布系列活動開跑，文化處長陳璧君、民政處長張政國、縣議員蔡孟真帶著學童糊水狀，並由地方耆老訴說牽水狀歷史。

地方耆老表示，清道光年間雲林沿海發生大水災，造成口湖、四湖鄉數千人罹難，100多年來居民為緬懷及超渡先人，每年舉辦牽水狀超拔法會。牽水狀儀式源於閩南地區的喪葬習俗，民眾以手觸摸水狀，代表將水魂由水底浮昇超拔。

文化處長陳璧君說，口湖牽水狀是台灣最大型的水難祭祀活動，縣政府今年與在地國小合作，進行牽水狀文化傳承與推廣，除了讓小朋友糊水狀，也將牽水狀歷史製成硬體字練習簿，藉此讓學童更了解地方歷史文化。

縣政府並邀請台北藝術大學教授林承緯與日本東北學院大學教授金菱清參與牽水狀文化祭，將於8日舉辦台、日學者研討會，探討日本震災與口湖水難，進行災後民俗學術交流。

縣政府表示，對於在地居民而言，牽水狀文化不僅是緬懷、超拔先人，更有提醒子孫居安思危的意涵，告誡大家要珍愛所生活的土地，否則大自然將給予無情的反撲。

(中時 )