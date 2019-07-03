漫遊苗栗特色小鎮系列活動，提振在地觀光與豐富農特產。（何冠嫻攝）

漫遊經典小鎮系列活動開跑，行銷在地特色、拓展國際旅遊新版圖。（何冠嫻攝）

苗栗縣苑裡鎮、公館鄉拿下交通部觀光局經典小鎮票選第1及第5高票；大湖及南庄鄉也名列客委會推薦的10大客庄小鎮，縣府除推動三義、南庄雙慢城，更大力行銷縣內經典、客庄小鎮，邀請客家妹陳明珠與知名旅遊行腳節目冒險王阿布，走訪苗栗特色小鎮，3日與苗栗縣長徐耀昌等人啟動漫遊經典小鎮系列活動，讓山線小鎮風情躍向國際。

縣府除邀請阿布與陳明珠造訪南庄鄉、三義鄉、大湖鄉、公館鎮、苑裡鎮旅遊、拍攝宣導影片外，6日登場的苗栗慢食節將於竹南崎頂新樂園辦理海風沙灘饗宴、12日於通霄飛牛牧場辦理幸福食光食農體驗、13日於公館玉順紅棗園辦理棗樂趣田園饗宴、19日於苑裡東里家風辦理古厝稻香懷舊味、20日於大湖薑麻園辦理浪漫台三食薑趣，每場限量100名民眾參加，總價值原每人1280元，祭出23折優惠價299元，包含特色餐品嘗、DIY體驗、入園費、欣賞藝文表演等，並贈送好玩卡兌換碼乙份。活動網站https：／／www.accupass.com／go／Miaolifoodfestival

縣府文化觀光局表示，首次推出的遊戲觀光遊程「Ingress」，廣邀全國玩家透過台鐵山海線、高鐵、汽機車運具到苗栗體驗手遊及觀光；另於19至22日在世貿一館行銷苗栗經典小鎮旅遊。

苗栗縣長徐耀昌指出，活動可望帶動小鎮旅遊知名度，吸引國內外旅客深入特色小鎮旅遊，再創旅遊新高峰。文觀局長林彥甫表示，透過多元創意的觀光宣傳活動、行銷議題與通路，盼能提升苗栗縣國際能見度與觀光行銷廣度。

(中時 )