南投縣衛生局為鼓勵民眾落實安全性行為及擴大愛滋篩檢服務，即日起縣內13鄉鎮市衛生所、慢性病防治所或網路提供二種篩檢試劑，民眾可依需求擇一索取，並隨盒附贈保險套及潤滑液，數量有限，送完為止！

衛福部疾管署推動的「在家愛滋自我篩檢計畫」，截至今年6月2日已有25,323人次參與，民眾可於縣內13鄉鎮衛生所、慢性病防治所，或上「在家愛滋快速自我篩檢網站」訂購，篩檢試劑每劑200元，完成篩檢後至計畫網頁登錄結果，並提供可轉帳的郵局、銀行帳戶資料，就能退回預先支付的200元試劑費用。

衛生局指若檢驗結果為陽性，可攜帶清楚辨識「自我篩檢試劑編號」照片，至愛滋指定醫事機構進行確認檢驗，當次就醫可減免部份負擔，相關服務內容、就醫資訊可上「在家愛滋快速自我篩檢網站」或撥打24小時免付費防疫專線1922洽詢。

縣府衛生局呼籲，有感染風險行為者，如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病等，建議每3至6個月篩檢1次，以了解自身愛滋感染狀況，民眾也可透過衛生局網站，免掛號預約愛滋病毒匿名篩檢服務。

(中時 )