中市南屯區文心拖吊場，設立超過20年，但它原卻是文小65用地，台中市議員何文海向市府爭取，文化用地應回歸文化用途，現總經費3500萬元，包含八座籃球場（含二座風雨球場）、四座紅土網球場、一座國際標準夜間直排輪、曲棍球場，符合幼中青的運動中心，即將在近日驗收後啟用。
台中市議員何文海指出，在前台中市長林柏榕時期，八期重畫區規劃的文小65用地，因當時出生率低，規劃蓋學校的計劃因而擱置，挪為拖吊場使用，但設立以來，反而場方約有75％的拖吊貢獻來自南屯區，引發民怨。
既然是文小用地，何文海接著表示，就該回歸教育用途，不能蓋國小，那就蓋個體育設施，在約5、6年前胡志強市長時代，在拖吊場一角設置了8座籃球場，但因年久球場已老舊，又於去年林佳龍市長時代，提案重修球場，並增設一座直排輪、曲棍球場，4座紅土網球場，佔地約3千多坪，於去年夏天動工，直至今年夏天暑假即將驗收後開放。
何文海指出，文心拖吊場內全區運動場地建設經費，共約2千多萬，特別的是球場旁還增設男女洗手間及盥洗設備，另請託張廖萬堅立委向中央爭取經費1500萬，在二座籃球場上，增設二座風雨球場設備，讓打球不再受限日曬雨淋。小朋友喜歡的直排輪、曲棍球，年輕人愛打的籃球、中年人打的網球，在這一次滿足，可說是繼南屯國民運動中心後，南屯地區的第二運動中心，尤其是青少年來這運動，發洩精力，不再泡網咖，將對其身心健康的發展，有很大的幫助。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。