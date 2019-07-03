文心拖吊場旁的運動場所，即將在近期驗收後啟用，特別的是球場旁也有洗手間、盥洗設施。（黃國峰攝）

文心拖吊場旁的運動場所，有籃球場、紅土網球場、曲棍球場、直排輪場，即將啟用，南屯運動人口，將有更好的運動場所。（黃國峰攝）

文心拖吊場旁的運動場所之紅土網球場，蓋好後尚未驗收，現開始長草，開幕前會準備妥當。（黃國峰攝）

文心拖吊場旁的運動場所除原有的籃球場還增設紅土網球場及圖中的曲棍球場、直排輪場。（黃國峰攝）

中市南屯區文心拖吊場，設立超過20年，但它原卻是文小65用地，台中市議員何文海向市府爭取，文化用地應回歸文化用途，現總經費3500萬元，包含八座籃球場（含二座風雨球場）、四座紅土網球場、一座國際標準夜間直排輪、曲棍球場，符合幼中青的運動中心，即將在近日驗收後啟用。

台中市議員何文海指出，在前台中市長林柏榕時期，八期重畫區規劃的文小65用地，因當時出生率低，規劃蓋學校的計劃因而擱置，挪為拖吊場使用，但設立以來，反而場方約有75％的拖吊貢獻來自南屯區，引發民怨。

既然是文小用地，何文海接著表示，就該回歸教育用途，不能蓋國小，那就蓋個體育設施，在約5、6年前胡志強市長時代，在拖吊場一角設置了8座籃球場，但因年久球場已老舊，又於去年林佳龍市長時代，提案重修球場，並增設一座直排輪、曲棍球場，4座紅土網球場，佔地約3千多坪，於去年夏天動工，直至今年夏天暑假即將驗收後開放。

何文海指出，文心拖吊場內全區運動場地建設經費，共約2千多萬，特別的是球場旁還增設男女洗手間及盥洗設備，另請託張廖萬堅立委向中央爭取經費1500萬，在二座籃球場上，增設二座風雨球場設備，讓打球不再受限日曬雨淋。小朋友喜歡的直排輪、曲棍球，年輕人愛打的籃球、中年人打的網球，在這一次滿足，可說是繼南屯國民運動中心後，南屯地區的第二運動中心，尤其是青少年來這運動，發洩精力，不再泡網咖，將對其身心健康的發展，有很大的幫助。

(中時 )