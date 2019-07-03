全台第二老的文山垃圾掩埋場、焚化爐，空汙問題一直為居民所詬病，幾年來均有希望遷場的聲音出現，焚化爐所在地的文山里長何中信表示，既然遷廠無望，是否能多回饋鄉親，開放焚化廠環場道路，成為健行步道，中市環保局表示，歡迎。
文山里長何中信指出，文山里人口年年增加，近4年內增加約4、5千人，但焚化爐回饋金還是一樣多、遷場也無望，那是不是在地方建設方面可以多回饋，如文山焚化爐後方的垃圾掩埋場環場道路，因多年前的生態公園計畫，已建置完成，平常人車稀少，是否可設置為健行步道，開放為一般民眾使用？
何中信接著表示，多年前計劃在一、二期掩埋場約15公頃的土地上，設立生態園區，開放民眾使用，去年一個「文山綠光計畫」打亂了原本的計畫，在原本綠油油的綠地上，卻張開了一面面的太陽能板，為了設置太陽能板，砍了一些樹，本來好好的一座，在為空汙而努力的城市中，的一個城市綠肺，因而夭折，實在遺憾。
台中市環保局表示，文山綠光計畫，是配合中央政策，在封閉掩埋場上設置太陽能光電板，目前僅利用一、二期掩埋場坡度高低差較大的坡面設置光電板，佔地約僅4.8公頃，原公園內自行車道、休憩步道、視覺景觀均不影響，原生態園區還是保留著，而第三期掩埋場15公頃用地，因目前因還在使用，並無設置光電板的計畫。在宣導環境教育理念下，焚化爐歡迎民眾預約參訪，而環場道路做健行步道使用，因園區範圍廣大，為安全考量，白日民眾可由側門在守衛室，隨時換證進出。
(中時 )
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