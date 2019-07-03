基隆市1名40多歲的鄭姓男子，擔任工地工人，結識了一群離家出走的少年、少女，經常玩在一起，還提供吃飯和睡覺的地方。去年2、3月間，鄭男邀約1名少年和1名未滿14歲的少女到外木山取樂，3人到一旁人跡罕至的涵洞內時，鄭男突然性慾大發，和少年一起輪流嘿咻少女。基隆地檢署日前偵結，將鄭男依妨害性自主罪起訴。

檢警調查，鄭男經常提供免費的食宿給逃家的少年少女，去年2、3月間，1名少年和1名少女要到他家借宿，鄭男於是起意帶他們到外木山玩樂，趁著興頭上，竟然偕同少年，帶少女到涵洞內，2男對1女輪流嘿咻。完事後，3人還回到鄭男住處過夜。

由於少女後來涉犯他案，遭到安置，期間偶然向社工道出曾經和鄭南與少年發生性關係的經過，社工聞後相當驚訝，帶少女趕緊驗傷，並報警處理。

基隆地檢署檢察官認為，鄭男明知少女未滿14歲，卻還染指少女，遂將鄭男依妨害性自主罪起訴。

(中時 )