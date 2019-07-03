苗栗縣政府為協助身心障礙者培養一技之長，增加競爭力，不僅開設職業訓練專班，亦提供身障者職業重建服務、職業輔導評量、支持性就業服務及創業貸款利息補貼等服務，今年開設5種職訓專班，盼身障者能學以致用，積極投入職場開創人生。

今年縣府規畫輕食早午餐與飲料調製訓練班、藍染布藝與皮件商品創意班、清潔廚務人員訓練班、廣告設計與網拍實務人員訓練班、複合式西點烘焙班等5個班別，獲熱烈響應。

其中輕食早午餐與飲料調製訓練班日前順利結訓，開發身障者潛能以習得輕食早午餐與飲料調製餐飲等技能，更藉相處互動，讓身障者學習人際溝通技巧關係，為日後踏入職場做準備。

縣府勞工及青年發展處指出，每年為身障者開設4到5個免費職訓專班，除培養一技之長、提升自信外，更輔導學員就業、陪著學員到就業中心挑選合適職缺，並媒合企業任用身障者，以一展長才，透過職訓課程打造一條龍輔導就業服務，使就業率達4到5成，讓學員們能活得自信，創造自我價值。

(中時 )