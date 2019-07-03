美國陸軍希望得到一種新的作戰車輛，能夠為步兵提供即時支援火力，稱為「移動保護火力車輛」(Mobile Protected Firepower)，其實就是輕型戰車。目前正在計畫評估階段，美國陸軍希望購入500輛，如果順利，將在2025年部署。

防衛部落格(defence-blog)報導，美軍已經很多年沒有輕型戰車了，最後一款輕戰車是M551謝爾登式(Sheridan)，那已是越戰時期的產物，在1990年海灣戰爭後就全面退役。其實在1990年代，曾經有一項名為「裝武火砲系統」(Armored Gun System)的輕戰車計畫，並且完成XM8的原型樣車，然而因為國防預算刪減沒有量產，自此之後，都是由M2布萊德雷步兵裝甲車，或是史崔克裝甲車(Stryker vehicle)來代替輕戰車的角色。

不過，輕戰車計畫又再次重出江湖，推動輕戰車計畫的陸軍高層官員大衛‧多普(David Dopp )表示「我們的步兵在推進到敵境時，如果遇到一些敵人的防禦設施，比如地堡或是其他車輛，就必須原地堅守，要是輕戰車與步兵一同推進，就有較足夠的火力突破敵人的防禦。」

同為輕戰車計畫負責人的布萊恩‧庫明斯少將(Brian Cummings)說：「我們的步兵有很的長時間沒有戰車的支援火力。」

多普說，新的輕戰車是履帶式的，至少配備105公釐主砲、7.62公釐同軸機以及更多的火力。輕戰車的重量不超過40噸，C-17運輸機至少可以運載兩輛以上，這會比重達68噸的M1艾布蘭戰車容易運送。

M8 Armoured Gun System AGS light airborne tank US Army infantry brigade combat team BAE Systems

根據美國陸軍新聞社最近發布的一份報告，包括BAE系統公司在內，已有好幾家廠商正在競爭輕戰車的決選，美國陸軍將會在12月份，挑出評分最優的兩家廠商進入決選，並以每輛低於3.76億美元的價格，委託兩個決選廠商製造12架原型樣車進入最終選拔，並由美軍第82空降師來評估哪一型的輕戰車最合適。

美軍將會購入至少500輛的未來輕戰車，預計每一個步兵戰鬥旅會分配14輛，成為步戰協同的助力。面對未來戰場環境，裝甲較薄的輕戰車，應該會安裝主動防禦系統或是更先進的技術。

(中時電子報)