就在美國政府對禁用華為政策的說法搖擺不定之際，白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)努力要淡化川普總統對華為公司作出讓步的立場，指稱較低技術的產品不影響國家安全，所以允許出售給華為，但5G是大事，華為仍然在禁制實體名單上。不過美智庫專家認為，如此美國很難再要求盟友以國家安全理由禁用華為產品。

《美國之音》報導，對川普貿易政策極有影響力的納瓦羅說，上週六川普總統在與中共國家主席習近平會面後宣佈，放寬對華為公司的限制，這是指「允許美國公司向華為出售不違反國家安全問題的設備」。

他在接受美國CNBC電視採訪時表示，放鬆美國公司對華為出售晶片和美國在5G上的政策是兩回事。賣晶片給華為總體來看是很小的，但川普總統為美國領導5G做了保證，要幫助像Nokia和Ericsson這樣的歐洲公司。「所以5G是大事，賣一些晶片不是。」

納瓦羅重申，美國在5G上的立場非常明確，美國要跟盟國密切合作，保證這些國家不使用華為的5G。同時要把少量低水準晶片賣給華為，維持系統運作。這能把中共帶回談判桌，讓它承諾立即購買大量農產品，這不是壞事。

不過，蘭德公司高級防務研究員希思對《美國之音》說，放鬆對華為的限制跟川普要領導5G的保證是矛盾的。他說，美國敦促盟友與合作夥伴限制使用華為產品是以華為有安全問題為由，這就沒有問題。但現在美國又要放寬對華為限制，就很難保證盟友會繼續限制使用華為產品。

(中時電子報)