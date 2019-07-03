桃園市空服員職業工會幹部2日大陣仗派員參加勞資協商。3日又傳出晚間將舉行閉門會，討論團協法律文字。（資料照片 甘嘉雯攝）

協商有新進展？長榮勞資雙方今晚再閉門磋商，將先就團協架構作法律文確認。在勞動部居中聯絡下，儘管下次正式協商日期未定，但勞資雙方律師和協商代表將就團協已達共識作法律文字確認。工會表示，下次正式協商的日期，劉冠廷律師等三人將與會。

桃園市空服員職業工會表示，勞動部居中聯絡勞資雙方，雖然正式協商日期還沒出來，但希望 可以加快之後協商的進度，今天晚上1830 有約勞資雙方律師和協商代表見面，希望團協架構和法律文字可以先run，針對昨天團協已達共識的部分作法律文字的確認，工會也會要求儘速確認下次正式協商的日期，工會出席的人有劉冠廷律師、常務理事李瀅、副秘書長周聖凱。

工會透露，會議地點為勞動部安排的第三方會議室，此次會面並非正式協商，僅就法律文字作討論，勞動部建議不公開會議地點，工會予以尊重。至於勞資三方的面談，工會將在會後發聲明。工會並說，本次會議並非正式協商，會中所討論之法律文字暫不予公開，一切仍以團體協約簽訂內容為準。

(中時電子報)