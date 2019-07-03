疾病管制署今(3)日下午公布高雄市新確診2例本土登革熱病例，個案三民區本和里60多歲男性與左營區菜公里70多歲女性，研判是高雄市登革熱疫情已從金獅湖周邊往外擴散。

今天上午高雄市路竹區與台南市東區各增1例登革熱病例，沒料到，今天下午高雄再爆出2例，而且不是金獅湖周邊的里別，疾管署副署長莊人祥說，左營區個案與之前公布個案距離1.2公里，三民區疫情似乎已經擴散。

新增2例病例近2周均無出國史，分別於6月28日及7月2日發病，經就醫通報，今天下午檢驗確診感染登革病毒第四型，衛生單位將安排兩人收治住院，其同住者目前均無疑似症狀。

莊人祥表示，三民區個案活動地以住家及工作地為主；左營區個案近期沒有前往三民區，平時活動地以住家為主，曾經去過左營區自由黃昏市場，衛生單位將進一步擴大疫調以釐清2人感染源。

今年以來，國內本土登革熱病例已經累計35例，高雄市占有31例(三民區26例，鳳山區、鼓山區、路竹區、左營區及前鎮區各1例)，台南市4例(中西區2例、永康區及東區各1例)。

(中時 )