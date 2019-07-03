鳳鳴里長陳芷柔也在臉書貼出多張淹水照片。（陳俊雄翻攝）

2日下午的一場豪大雨造成鶯歌地區嚴重淹水並造成交通大打結，對此新北市議員蘇泓欽除立即邀集相關單位人士會勘，也呼籲水利局、捷運工程局盡速完成和捷運工程共構的排水箱涵，解決鶯桃路的陳年淹水問題。

2日下午的豪大雨，造成鶯歌鶯桃路、大湖路、福德一街等處嚴重積水，連中正三路、建國路積水也無法及時宣洩，永吉活動中心淹水高度超過膝蓋，更是近年來罕見。

大雨不僅讓鶯歌地區淹水，連帶也造成鶯歌及龜山、八德周邊地區交通大打結，因為施做捷運造成路幅狹窄的鶯桃路，更因路面積水嚴重造成車流嚴重回堵，不少民眾抱怨從鶯桃路開到市區短短一段路，居然要花超過半小時，實在誇張。

市議員蘇泓欽表示，鶯歌地區淹水原因不盡相同，針對鶯桃路、福德一街周邊淹水問題，他也曾在今年4月29日在議會質詢水利局宋德仁，並表示水利局聲稱「這兩年無淹水通報紀錄」說法與事實不同。

蘇泓欽指出，由於當地淹水情形遲遲無法解決，鳳祥里民多年來飽受水患之苦，聞雨就怕，里長曾勝利每當下大雨都要站在路邊向里民致歉，為此他呼籲水利局、捷運工程局儘速完成鶯桃路排水幹管與捷運共構工程，同時也將彙整居民意見後向市府反映，以期徹底根治鶯歌的淹水問題。

(中時 )