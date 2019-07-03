近年高麗菜在市場經常出現產量過剩、價格崩盤的問題，甚至喊到一顆10塊錢都乏人問津，農民不是開放民眾採摘，就是忍痛耕鋤，台南有生技公司團隊研發成功一款化妝水，就是從高麗菜提煉出中的萃取物，搭配糙米發酵液製作而成，現在正式上市，未來若市場反應不錯，大量生產下，希望能多少協助農民解決高麗菜滯銷問題。

「古寶無患子生技公司董事長王高榮與長子王瑞閔聊到高麗菜盛產價崩的問題，由於公司的清潔、保養產品都是採用天然素材，因此想到或許可利用自家的萃取技術，找出高麗菜中的有效成分，來開發周邊產品。

研發團隊從去年底開始進行試驗，發現高麗菜中豐富的鈣質、胡蘿蔔素、維他命等成分，經過提煉精萃後特別有保濕的效果，再搭配自家的糙米酵母發酵液，調配比例後推出一款新式化妝水。

雖然效果不錯，但高麗菜的「菜味」卻讓人不敢恭維，連王高榮自己都覺得不行，因此再加入從中東進口，通過有機認證的玫瑰花液，讓氣味變得清新，經過數個月試用後，近期在自家官網開賣。

「高麗菜不只能吃，還能用擦的！」因提煉有效成份需要使用大量高麗菜，王高榮認為，對穩定菜價多少有點助益，產品上市消費者評價正面，公司有利潤也能兼做公益，他認為政府或相關單位也可研發相關技術，在農產品產量過剩或處理次級品上有更多方式，提升產業價值。

(中時 )