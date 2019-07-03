台北市長柯文哲今率團赴上海參加雙城論壇，上海市長應勇於歡迎晚宴前與柯文哲見面。（林縉明攝）

台北市長柯文哲今率團赴上海參加台滬雙城論壇，上海市長應勇於傍晚歡迎晚宴前與柯文哲見面寒暄，應勇致贈雙喜如意圖，象徵兩市交流友誼長存；柯文哲回贈工藝大師王俠軍作品一心一意，象徵兩人一心，同時表達柯文哲追求兩岸和平發展與促進兩岸交流合作的善意。

上海市今晚於興國賓果設宴歡迎北市府代表團，柯文哲約下午5時30分抵達會場，並與應勇握手致意，應勇致詞時表示，柯市長擔任市長後三度前來上海，隨行的鄧副市長、蔡副市長更是推動兩個城市交流的推動者；去年台北雙城論壇因赴北京參加會議，特別請常務副市長周波到台北參加，對於台北歡迎與細心安排表達謝意，期待明天與柯市長一起主持雙城論壇。

柯文哲致詞則表示，上海市大陸最先進的城市，下飛機後去看洋山港、運行中心，對於推動城市e化有很多啟發，透過兩市交流互相學習帶來更大好處，今年是雙城論壇舉辦10年，希望可以長長久久繼續交流下去。

(中時 )