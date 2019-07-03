曾因行搶北市老字號「光明珠寶銀樓店」遭依判刑9年定讞，今年2月才執行完畢的男子陳冬祥，竟然又搶奪小吃攤，還偷竊路邊車輛後座的LV名牌包，到便利店行竊高梁酒被捕，台北地檢署偵查後，依搶奪、傷害等罪將陳起訴，並建議法院考量陳是累犯及其犯案情節，裁量是否加重最輕本刑。

陳冬祥於2010年2月2日持刀行搶延平北路上「光明珠寶銀樓店」，因此遭法院依強盜等罪，判應執行有期徒刑9年定讞，入監服刑直到今年2月1日縮刑執行完畢。

不料，陳出獄後仍不思悔改，今年3月15日，見北市中山區林森北路一間小吃攤，闖入搶走現金1萬元，隨即逃逸無蹤。隔天再度出沒林森北路，見一輛路邊臨時停車沒鎖門，趁機打開後車門，取走放在後座的LV名牌包。

3月16日，陳冬祥在萬華區一間便利商店，假意購買運動飲料舒跑，卻袋中夾帶一瓶高粱，未結帳即欲離開，店員不讓他走，他為脫逃竟打傷店員，店員趕緊報警，雙方扭打之下，警方趕到當場逮捕。

檢方認定陳冬祥涉犯搶奪、強盜、傷害等罪依法起訴，同時，陳屬於累犯，應加重其刑，檢察官因此請求法院審酌大法官釋字775號解釋意旨，裁量是否加重陳的最輕本刑。

(中時 )