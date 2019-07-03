蜘蛛人護照夾。(哈拉影城提供)

延續漫威無限宇宙系列真正的最終章《蜘蛛人：離家日》劇情更是需要保密防諜，哈拉影城乘勢推出全球唯一的蜘蛛人防暴雷紋身貼紙，添加給漫威影迷防暴雷的額外樂趣。

參加防爆雷線上活動的粉絲，影城更祭出25寸黑蜘蛛漫威行李箱，與全台粉絲共襄盛舉。先前《復仇者聯盟：終局之戰》推出的硬殼包套餐活動，供不應求，鋼鐵人更出現全台斷貨現象。本次售票處現場更回饋會員，憑點數即可加價獲得漫威系列硬殼過夜包，影城在上映前更呼籲粉絲們千萬別錯過。

哈拉獨有品牌跨腳影廳標榜最居家舒適的座位間距，配合響震椅子設備深受漫威粉絲觀影推薦，本次更增開了許多跨腳影廳的場次，讓大家可以有更多的時刻選擇。長期顧及觀影品質外，哈拉更關注每一位貴賓的飲食習慣，尤以哈拉的客人特別喜愛影城炸物。

本次暑假更攜手知名炸雞業者—怪獸炸雞店共同聯名，階段性推出2大商品，無骨雞腿排以及8日正式開賣的怪獸起司可頌堡。雙方聯名喊出看電影吃炸雞的口號，讓貴賓們皆可以享受大口吃美食，舒適看電影的樂趣。

(中時 )