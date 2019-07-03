W.SHOW全效精華鍾欣怡慶功限量版。（W.SHOW提供）

肌膚保水專家W.SHOW植透肌，首推主打商品「全效精華」，從台灣賣到馬來西亞，業績連年成長告捷，迄今銷售數量相當於8座台北101的高度，代言人鍾欣怡更以「LOVE」為設計理念打造限定瓶身，除了美肌tips也分享愛情保鮮之道。

剛慶祝結婚5年的鍾欣怡認為，最好的夫妻關係，就是要坦誠不說謊，當一個女生變黃臉婆，另一半可能會有個小三出現，但當妳把自己維持好，妳說不定還可以有個小王，別人給你的、都可以被收回，唯有自己給自己的才是真正的安全感！」（報導吳娮翎、實習生鄭晏如）

(中時 )