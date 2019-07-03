鍾欣怡維繫美肌 不怕老公出軌 18:312019/07/03 中時 吳娮翎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 鍾欣怡出席W.SHOW全效精華熱銷慶功發表會。（W.SHOW提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 W.SHOW全效精華鍾欣怡慶功限量版。（W.SHOW提供） 肌膚保水專家W.SHOW植透肌，首推主打商品「全效精華」，從台灣賣到馬來西亞，業績連年成長告捷，迄今銷售數量相當於8座台北101的高度，代言人鍾欣怡更以「LOVE」為設計理念打造限定瓶身，除了美肌tips也分享愛情保鮮之道。 剛慶祝結婚5年的鍾欣怡認為，最好的夫妻關係，就是要坦誠不說謊，當一個女生變黃臉婆，另一半可能會有個小三出現，但當妳把自己維持好，妳說不定還可以有個小王，別人給你的、都可以被收回，唯有自己給自己的才是真正的安全感！」（報導吳娮翎、實習生鄭晏如） (中時 ) #鍾欣怡 也許您會感興趣 推薦閱讀 娛樂熱門新聞 狂傳和Baby沒感情準備離婚 黃曉明4字吐實了 - 娛樂 親友曝夫妻私下關係 宋仲基聞喬妹滿臉尷尬 - 娛樂 全美善上吊前最後通話內容曝光 網友鼻酸了 - 娛樂 夫妻冷戰？爆陳妍希沒顧兒子 陳曉無奈吐相處狀況 - 娛樂 陳斐娟火大：簡直在霸凌！罷工空姐一篇文激怒她 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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