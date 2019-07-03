嘉義耐斯王子大飯店推出日本大廚精製的關西日本料理。（廖素慧攝）

日本大廚精製的昆布魚湯。（廖素慧攝）

日本職人的精神廣為周知，嘉義耐斯王子大飯店邀請日本琵琶湖大津王子大飯店和食料理大廚來嘉義原汁原味呈現日本料理，從碗盤、食材、製作工序、擺盤、料理陳列都講究細節及美感，一碗昆布柴魚湯就讓在地主廚佩服，直稱是「非常堅持」的湯。

屬於日本西武集團旗下的日本琵琶湖大津王子大飯店的和食料理長濱地紳一、副料理長後藤孝宏及助理廚師小山內陽平，5日至7日3天在嘉義耐斯王子大飯店推出限量3套日本關西料理，已預約一空。

嘉義耐斯王子大飯店總經理曾慶欑說，台、日兩地大廚交流廚藝，日本大廚來嘉採用上等食材、細致工序、精美合宜的食器，從食材、作工、食器、席宴美感等都很講究，獲益匪淺，未來這3套料理將由該飯店大廚製作推出，接受客人預訂。

嘉義耐斯王子大飯店陳主廚說，日廚製作昆布柴魚湯，看似簡單的一碗湯卻非常堅持，昆布先煮入味，再精選色調一致的柴魚加入一起小煮，湯頭及湯色絕不一般，從一碗湯見識到日本職人的堅持。

(中時 )