新北中和一百年祖墳上周五(6/28日)無預警突遭人掘墳挖空，先人的骨甕、墓碑都被不明人士挖走，目前連被遷去哪裡都不知道！家屬相當難過與生氣，該家族昨(2)日更傳出家中長輩休克送醫不治突然過世，更讓家屬陷入祖墳被運勢也被破壞的恐慌中。

家屬控訴祖墳無端遭人挖空。(翻攝自PTT)

家屬在PTT表示，家中開台第三代祖先的墳地，被不明人士整個被挖開、非法遷葬，目前連被遷去哪裡都不知道！家屬表示，該墓地埋葬的是祖籍第14代先人，而地籍是第17代的名字，但17代在日治時代就因無後嗣斷了後嗣，而擺放近百年，因此該墓地是無主待繼承，現由新北市政府代管，該墓修建的時間落在咸豐年間。目前都是家裡在這邊奉祀祭拜。

家屬起初以為是新北市政府動手遷葬，後來請議員協助詢問才得知，「這個地號連法拍都還沒開始，公家單位根本不可能去拆遷」，家屬隨後向警方報案，警方調查循線找到施工者與遷墳的人，但遷墳的人自稱是地號繼承人後嗣，是建商找他們合作並談妥遷葬之事，但家屬提到，宗親們沒有任何人知道這個地號的名字，而且舊台北縣政府認可的家族族譜上也沒記載17代有任何後代。

TVBS新聞報導，游姓家屬表示祖墳位置鄰近捷運站、夜市等交通要道，市值最少1800萬元，以前也有不少建商找上門，但家族長輩都沒人同意。家屬生氣的指建商為了賺錢，找來從未見過面的人，就自稱是所有人，就挖人祖墳...家屬痛批，「利益當前，人心跟魔鬼一樣！」

家屬在PTT表示，家族內傳來新的進度，對方遷葬證明是新北殯葬發出的，他們請領遷葬的家族系統表，中間日治時代的部分遺失段落，是用原子筆手抄的；而家族宗親這邊的系統表，是舊台北縣認證過的。家屬說，目前新北市殯葬管理處已經扣住本來週一(7/1)要發給對方的遷葬證明。

(中時電子報)