桃猿總經理劉玠廷在記者會宣布啟動轉售程序。

「很愛很愛你，所以願意、捨得讓你，往更多幸福的地方飛去…」也許很多90後的年輕人，未必知道「奶茶」劉若英的這首《很愛很愛你》，但歌詞中所傳遞的情境，真的很像中職Lamigo桃猿總經理劉玠廷今天宣布要轉賣球隊的心情。

「中小企業經營職棒的年代已經告一段落，」劉玠廷在記者會哽咽的說：「看著我們的競爭力逐漸流失，不如交給更有能力的企業，帶著球隊繼續永續經營下去，只是那個人不會再是我了。」

劉玠廷是最捨不得賣掉桃猿隊的人，儘管球隊的創辦人和老闆是他的父親、La New集團董事長劉保佑，但桃猿能成為今日的桃猿，箇中關鍵非劉玠廷莫屬。正如他今天在記者會中所提到的，La New集團在2003年跨入中職，他退伍後一頭栽入球隊的經營管理，一晃眼就是16個年頭。

劉玠廷在記者會上數度哽咽。（陳信翰攝）

可以說，從2011年搬進桃園棒球場開始，「Lamigo桃猿」就成為帶領中職前進的領導品牌，首創「全猿主場」，打造出「Lamigirls」，形塑中職首屈一指的主場觀戰氣氛。除了票房傲人，桃猿近7年5奪總冠軍的戰績也不遑多讓，去年底敲定「大王」王柏融加盟日職北海道日本火腿鬥士，也開創中職球員以「入札制度」赴日發展的先河。

這一些突破及革新，劉玠廷居功厥偉。在桃園主場比賽開打之前，總能看到他踩著「賽格威」繞行盯場，看看餐飲廠商是否需要協助，整備是否到位，桃猿主場神話絕非偶然。

然而，愛棒球是一回事，但以平均1億的赤字連虧16年，對於La New這樣的中小企業來說，還是沉重的負擔。無論如何開源，桃猿主場的上座率已經很高，就算場場全滿，票房收入也有上限，再熱鬧也彌補不了球隊營運的赤字。

劉玠廷說，因不堪虧損，賣球隊的想法不時閃過他的腦中，但總沒有勇氣說出口。畢竟大家都知道，桃猿隊就像是劉玠廷一手帶大的孩子。只是中職這幾年的成長，團隊薪資也節節高漲，也逐漸暴露出中小企業經營球隊的侷限性。

劉玠廷記者會讓媒體擠滿中職聯盟記者室。（陳信翰攝）

中職愈來愈有規模，對於中信、富邦兩支金控球隊，以及食品、超商通路都是國內龍頭的統一集團，球隊的虧損尚可以「廣告費用」的角度來看，畢竟有1支職棒隊，的確是其子企業或商品的絕佳廣告平台，卻不是桃猿玩得起的營運模式。「說到底，職業運動還是錢的運動。」劉玠廷無奈的說。

光是愛棒球，未必能當職棒隊老闆，兄弟飯店玩了24年，愛棒球的洪瑞河仍得放手，如今換劉保佑和劉玠廷要做出抉擇了。

當然，劉若英的這首《很愛很愛你》，像是情人已另結新歡，只能有風度的予以祝福，劉玠廷的《很愛很愛你》目前還是現在進行式，他希望找到理念相近的買家，要讓桃猿往「更多幸福的地方飛去」，仍使得上力，並強調轉手前仍會負責，今年還有3連霸的目標要完成，「現在還不到說再見的時刻！」一番告白除了溫情，更有股感人的力道。

(中時電子報)