崔佩儀在年代新聞《聚焦2.0》談身體健康。（年代）

醫師為崔佩儀（左）用雷射在胸口乳突肌做治療。

崔佩儀日前登上年代《聚焦2.0》分享自己飽受肩頸病痛所苦，過去以戲劇《花系列》壞女人形象走紅的她，戲劇作品高達30幾部，年輕時拚事業，為了軋戲經常需要熬夜，她因為效仿男星林瑞陽、焦恩俊的放鬆方式，養成了「扭脖子」的壞習慣，經常在片場將脖子扭到咯咯作響，沒想到長期下來竟長出骨刺，導致她手腳發麻而夜夜難眠，甚至低頭用完手機都要靠手輔助才能抬頭，小小惡習卻養出長久病痛讓人相當震驚。

自2001年結婚生子後，崔佩儀將重心放在生活與家庭，減少演出卻也讓她身材日漸走樣，曾經體重高達80多公斤，加上她膝蓋不好，稍微走路就會喘，讓崔佩儀擔心自己會得心臟病、甚至是「中風」，為了健康才下定決心減肥，在飲食、運動的配合下，成功鏟肉12公斤，不只身材回復，氣色也相對健康。

崔佩儀透露剛出道時，工作時一次就是連軋好幾部戲，常常都是熬夜沒睡在工作，她看著當時的一線小生林瑞陽及焦恩俊扭脖子放鬆，自己也跟著扭脖子，沒想到長期下來竟長出骨刺。崔佩儀在《聚焦2.0》現場也示範了扭脖子的動作，稍微動作便可聽到骨頭咯咯作響，她也表示壞習慣導致的後果，是她現在晚上都睡不好，且在馬桶上低頭用個手機，結束想抬頭時，竟然還要靠手輔助，否則根本痛到抬不起頭。

崔佩儀也說自己經常性腰痠，稍微搬個重物就會腰酸背痛，她為了放鬆會在床上做一些扭腰的動作，沒想到也會發出咯咯聲，讓現場醫師也忍不住提醒，過度用力導致腰部受壓過大也是有可能導致骨刺，正確資訊的導正也讓崔佩儀頻頻點頭。本集將於7／6播出。

(中時 )