前市府規畫台中巨蛋移至崇德、松竹路口，因基地周邊為人口密集開發區域，造成交通衝擊及環境影響，市長盧秀燕上任後已確定在14期重畫區落腳，運動局表示，巨蛋地點位在74號快速道路旁，交通方便，巨蛋約可容納1萬5000人，開演唱會也不會擾鄰，目前已編規畫經費，力拚4年內動工。

運動局長李昱叡表示，台中巨蛋興建經費65億，朝市府自建方式逐年編列預算，巨蛋場館以多功能室內綜合場館規畫，基地面積約6.9公頃，包括主場館及副場館，啟用後提供多種球類、體操、跆拳道、柔道等多項運動項目的國際比賽與練習使用。

該場地也可滿足包括展覽、集會、演唱會等各式表演活動需求，巨蛋興建完成後，配合洲際棒球場、網球中心，作為大型運動賽事場地，兼顧提供選手培訓及開放民眾使用，串連成台中市運動廊帶。

李昱叡指出，目前已著手進行巨蛋先期規畫設計等相關前置作業，期盼巨蛋遷址興建完成後，除紓緩原基地交通紊亂問題，打造巨蛋成為74號快速道路運動廊帶一大亮點。

台中巨蛋地點數度大風吹，孵了多年一直難產，前市長胡志強以民意需求，將巨蛋規畫在北屯區松竹路、環中路的第14期重畫區內，接任的前市長林佳龍更改地點，搬到崇德路、松竹路重啟爐灶，隨著改朝換代，巨蛋又回到胡志強時代屬意的原址。

運動局針對巨蛋規畫的商場空間，將展開OT方式，由政府投資興建完成，委託民間機構營運，營運期滿，營運權歸還給政府，雖委外經營，但國際賽事項目及主辦把關，還是由市府管理，以市府和市民需求為優先。

(中時 )