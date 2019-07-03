朱立倫：初選若未勝出 仍籲全黨團結 18:592019/07/03 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前新北市長朱立倫。(中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 藍營總統初選傳出各陣營充斥「被做掉」的焦慮，被問到初選結果不是他勝出，是否會脫黨參選。前新北市長朱立倫表示，國民黨的初選就是希望凝聚大家的共識，最後能團結在一起，如果是他出線，他有信心帶領大家打贏這場選戰，如果不是他，也要全黨一起團結。 國民黨初選民調在即，卻傳出陰謀論，未參與初選的前立法院長王金平指出，如今各陣營充斥「被做掉」的焦慮。針對是否脫黨的問題，朱立倫以全黨團結回應。 朱立倫並說，今天政見會用平常心充分的準備用認真的態度及快樂的心情跟大家談台灣的未來。 (中時 ) #初選 #朱立倫 #陣營 #國民黨 #脫黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 居心叵測 郭不簽公約埋藍分裂 02:022019/06/29 政治要聞 誰來為失控的郭台銘解套？ 04:102019/06/29 時論廣場 朱：我實在做事 不喊口號 11:272019/06/29 政治 朱立倫愛情故事 從 吃冰開始 11:552019/06/29 政治 強調技職教育 朱立倫籲頒技職市長獎 15:572019/06/29 政治 朱立倫大台中藍圖 提出國際機場、自經區及解決空汙 16:102019/06/29 政治 國民黨別玩死自己 04:102019/07/02 論壇廣場 朱立倫讚網路聲量看好 侯友宜：我不是那種咖 10:392019/07/03 政治 2020國民黨勝敗 賴祥蔚揭最大關鍵！ 12:452019/07/03 政治 吳敦義邀王金平 擔任國民黨初選民調總督導 15:422019/07/03 政治 政治熱門新聞 除了韓國瑜！他怒了：竟沒人敢罵蔡政府無法無天 - 政治 高雄有淹水嗎？在地人曝真相網樂翻 - 政治 館長接受陸拳王挑戰 改口一毛錢都不收 - 政治 陸拳王下戰帖 館長開出場費：1千萬美元 - 政治 桃園淹大水汪洋一片 網友呼喊王浩宇 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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