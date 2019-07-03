藍營總統初選傳出各陣營充斥「被做掉」的焦慮，被問到初選結果不是他勝出，是否會脫黨參選。前新北市長朱立倫表示，國民黨的初選就是希望凝聚大家的共識，最後能團結在一起，如果是他出線，他有信心帶領大家打贏這場選戰，如果不是他，也要全黨一起團結。

國民黨初選民調在即，卻傳出陰謀論，未參與初選的前立法院長王金平指出，如今各陣營充斥「被做掉」的焦慮。針對是否脫黨的問題，朱立倫以全黨團結回應。

朱立倫並說，今天政見會用平常心充分的準備用認真的態度及快樂的心情跟大家談台灣的未來。

(中時 )